Предприятие, не построившее до конца дом, обанкротилось
В Иркутске следователи выясняют обстоятельства прекращения строительства 16-этажного дома по улице Радищева. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».
Задержан 38-летний экс-директор фирмы-застройщика. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.
Как установили следственные органы, с 2015 по 2017 годы руководство предприятия заключило договоры долевого участия с жителями по строительству многоэтажки. Однако на сегодняшний момент выяснилось, что организация уже как год числится банкротом, а дом так и остался недостроенным. Общее количество пострадавших может составить около 80 человек.
В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе направленные на возмещение ущерба пострадавшим людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутске обманули дольщиков 16-этажки
Происшествия, Фото:
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