В Иркутске обманули дольщиков 16-этажки

Предприятие, не построившее до конца дом, обанкротилось



В Иркутске следователи выясняют обстоятельства прекращения строительства 16-этажного дома по улице Радищева. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».



Задержан 38-летний экс-директор фирмы-застройщика. Мужчина помещён в изолятор временного содержания.



Как установили следственные органы, с 2015 по 2017 годы руководство предприятия заключило договоры долевого участия с жителями по строительству многоэтажки. Однако на сегодняшний момент выяснилось, что организация уже как год числится банкротом, а дом так и остался недостроенным. Общее количество пострадавших может составить около 80 человек.



В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, в том числе направленные на возмещение ущерба пострадавшим людям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

