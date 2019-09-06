Читинец избил мужчину, перепутав его со знакомым

В драке он украл телефон



Инцидент произошёл рано утром в одном из дворов на улице Онискевича в Чите. К местному жителю подбежал неизвестный, избил и отнял сотовый телефон.



На подозреваемого была составлена ориентировка и вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска. 22-летний молодой человек дал признательные показания.



Установлено, что он перепутал потерпевшего со своим знакомым, с которым ранее у него произошёл конфликт. Таким образом молодой человек пытался наказать обидчика.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания. Принимаются меры к изъятию похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



