В драке он украл телефон
Инцидент произошёл рано утром в одном из дворов на улице Онискевича в Чите. К местному жителю подбежал неизвестный, избил и отнял сотовый телефон.
На подозреваемого была составлена ориентировка и вскоре он был задержан сотрудниками уголовного розыска. 22-летний молодой человек дал признательные показания.
Установлено, что он перепутал потерпевшего со своим знакомым, с которым ранее у него произошёл конфликт. Таким образом молодой человек пытался наказать обидчика.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж». Он помещён в изолятор временного содержания. Принимаются меры к изъятию похищенного имущества, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец избил мужчину, перепутав его со знакомым
Происшествия, Фото:
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