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Забайкалец украл из отделения почты деньги и сигареты

Забайкалец украл из отделения почты деньги и сигареты
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мужчина ночью взломал дверь

В полицию Балейского района Забайкальского края поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение в селе Матусово. Неизвестные, ночью, взломав дверные запоры, украли из помещения почты несколько блоков сигарет и продукты на общую сумму около 40 тысяч рублей.

В результате подворового опроса жителей села сотрудники полиции установили свидетелей. Они видели, как ранее судимый местный житель предлагал односельчанам купить сигареты.

В ходе обыска дома подозреваемого обнаружена часть похищенного имущества.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

кража
 
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