Забайкалец украл из отделения почты деньги и сигареты

Мужчина ночью взломал дверь



В полицию Балейского района Забайкальского края поступило сообщение о проникновении в почтовое отделение в селе Матусово. Неизвестные, ночью, взломав дверные запоры, украли из помещения почты несколько блоков сигарет и продукты на общую сумму около 40 тысяч рублей.



В результате подворового опроса жителей села сотрудники полиции установили свидетелей. Они видели, как ранее судимый местный житель предлагал односельчанам купить сигареты.



В ходе обыска дома подозреваемого обнаружена часть похищенного имущества.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



