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В Бурятии пожар с пилорамы едва не перекинулся на лес

В Бурятии пожар с пилорамы едва не перекинулся на лес
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
На пилораме произошёл крупный пожар

5 сентября в селе Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии произошло возгорание на пилораме. Огонь едва не перекинулся на лес.

- На момент прибытия первого подразделения пожарной охраны горели отходы деревообработки, существовала угроза перехода огня на лесной массив, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Огонь тушили две единицы спецтехники, две единицы вспомогательной техники, 10 работников экстренных служб.

В результате пожара огнём уничтожены отходы деревообработки на площади 2500 кв.м.

Причина возгорания устанавливается, сообщили в агентстве ГО и ЧС.

Всего за прошедшие сутки в Бурятии зарегистрировано пять пожаров. Также горели трава и мусор.

Как сообщал «Байкал-Daily», в августе в Турке Прибайкальского района также произошёл пожар на пилораме.

пожар
 
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