В Бурятии «чёрного» лесоруба по следам от трактора

Мужчина незаконно спилил 4 кубометра древесины



Во время рейдового патрулирования лесов в Бичурском районе Бурятии лесничие увидели след от трактора.



В скором времени лесничие обнаружили трактор «МТЗ-50» без государственных номеров с прицепом, гружённым древесиной. За рулём трактора оказался житель села Гутай, документов на рубку у него не оказалось.



Мужчина заготовил около 4 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.



Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-50», прицеп и бензопила были изъяты.



Составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в полицию по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

