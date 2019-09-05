Мужчина незаконно спилил 4 кубометра древесины
Во время рейдового патрулирования лесов в Бичурском районе Бурятии лесничие увидели след от трактора.
В скором времени лесничие обнаружили трактор «МТЗ-50» без государственных номеров с прицепом, гружённым древесиной. За рулём трактора оказался житель села Гутай, документов на рубку у него не оказалось.
Мужчина заготовил около 4 кубометров древесины в защитных лесах. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 59 тысяч рублей.
Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-50», прицеп и бензопила были изъяты.
Составлены протоколы по статьям «Незаконная рубка лесных насаждений» и «Нарушение правил пожарной безопасности в лесах». Все материалы переданы в полицию по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.
В Бурятии «чёрного» лесоруба по следам от трактора
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