Житель Бурятии представил суду подложный договор

Мужчине назначено 100 часов обязательных работ



В 2018 году при рассмотрении в Арбитражном суде Бурятии гражданского дела мужчина, привлечённый d качестве третьего лица, изготовил подложный договор. В ходе судебного заседания он представил фальшивку для приобщения к материалам дела в качестве доказательства. Сделал он это с целью получения положительного решения в пользу знакомого.



Суд действия жителя Бурятии квалифицированы по ч. 1 ст. 303 УК РФ как фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле.



- При постановлении приговора суд учёл отсутствие судимости у подсудимого, положительную характеристику, наличие на иждивении трёх несовершеннолетних детей, болезненное состояние здоровья и то, что подсудимый вину в совершении преступления полностью признал, раскаялся. В ходе предварительного расследования он дал показания об обстоятельствах совершённого преступления, - сообщили в пресс-службе Советского районного суда.



Мужчине назначено наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов.



