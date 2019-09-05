В Иркутской области осудили жестоких убийц, распиливших тело

Убийцы пытались сжечь тело в печи дома



В Нижнеудинске весной прошлого года компания в доме распивала спиртные напитки. Между мужчинами возникла ссора. Один из стал стал наносить удары руками по телу и голове своего приятеля, после чего нанёс множество ударов ножом по различным частям тела, в том числе в живот и грудную клетку.



Женщина, желая помочь нападавшему, схватила металлическую кочергу и нанесла несколько ударов по голове жертвы. Затем она взяла второй нож и стала наносить удары в шею, грудную клетку и живот.



Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.



Чтобы скрыть убийств, они распилили труп на две части и попытались сжечь в печи дома. Однако избавиться от тела таким способом не удалось, и они поместили его в спортивные сумки и спрятали под полом в бане.



Кроме того, мужчина и женщина украли принадлежащее потерпевшему имущество: лодку, точильный станок и бензопилу – всего на общую сумму 13 000 рублей.



Суд признал их виновными в убийстве и краже. Им назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 и 13 лет с отбыванием наказания в колонии строгого и общего режима соответственно, сообщили в пресс-службе Иркутского областного суда.



Приговор не вступил в законную силу.

