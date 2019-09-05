Банковская карта принадлежала его приятелю
С заявлением о краже в полицию обратился 58-летний житель Краснокаменска. Около двух месяцев назад у мужчины пропала банковская карта, с которой затем было снято 17 тысяч рублей. Потерпевший заподозрил в краже своего знакомого. После безуспешных попыток самостоятельно вернуть деньги он обратился в полицию.
Позже был задержан 28-летний подозреваемый. Как выяснили полицейские, потерпевший вместе с подозреваемым возвращался на машине в Краснокаменск из соседнего посёлка. Во время движения приятель стащил из бардачка машины банковскую карту. Пин-код он знал, так как ранее друг давал ему карту для покупки продуктов.
Оказалось, что украденные со счёта деньги вор внёс на свой кредитный счёт.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража», сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец украл карту, чтобы оплатить кредит
Происшествия, Фото:
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