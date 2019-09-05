Сотрудники риелторского агентства вступили в сговор с тремя женщинами
В Ангарске полицейские совместно со следователями и бойцами ОМОН установили членов группы, занимающихся хищением средств материнского капитала.
Двое жителей Ангарска в возрасте 41 и 39 лет, трудясь в риелторском агентстве, вступили в сговор с тремя женщинами. С ними заключили фиктивные договоры займов, согласно которым агентство недвижимости предоставляет ангарчанкам деньги для приобретения квартир.
После этого они подали подложные документы в управление пенсионного фонда и совершили хищение около 1 миллиона 300 тысяч рублей.
В ходе расследования проводились обыски, в результате которых изъяты документы, компьютерная техника, сотовые телефоны и деньги.
Основной фигурант уголовного дела – 41-летний ангарчанин, уже является обвиняемым по аналогичному преступлению, дело по которому и направлено в Ангарский городской суд в июле этого года.
По данному факту возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество при получении выплат». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Ангарске риелторов поймали на обналичивании маткапитала
Происшествия, Фото:
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