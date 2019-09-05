В селе Старая Брянь Заиграевского района сгорели надворные постройки
На момент прибытия первого подразделения пожарных горели 2 гаража, тепляк и стайка, сообщает пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС,
Всего к ликвидации пожара было привлечено 8 работников Государственной противопожарной службы, 2 единицы спецтехники и 2 единицы вспомогательной техники.
Огонь уничтожил надворные постройки общей площади 218 квадратных метров. Вероятно, пожар произошёл из-за короткого замыкания электропроводки в одном из гаражей. Из-за позднего обнаружения пожара огонь распространился на другие постройки.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на пожаре в Бурятии спасли мужчину, который отравился продуктами горения.
В Бурятии на участке сгорели два гаража, тепляк и стайка
Происшествия, Фото:
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