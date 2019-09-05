В Бурятии пастух нашёл двух утонувших человек

Утонули родные брат и сестра



31 августа в селе Кабанск в Бурятии утонули два человека. Трупы рано утром обнаружил пастух. Он сообщил о шокирующей находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тела утонувших мужчины и женщины, на мосту канала были обнаружены сумка с личными вещами погибшей, два пакета с продуктами и остатки самогона.



Вскоре личность погибших была установлена. 51-летняя женщина и 42-летний мужчина приходились друг другу братом и сестрой. Их отец пояснил, что накануне, 30 августа, были поминки в день памяти их умершего деда.



Всего в семье было трое детей, погибли старшая дочь и младший сын. Младший сын страдал эпилепсией, не имел семьи, проживал с родителями. Старшая дочь жила со своей многодетной дочерью, которая воспитывает детей одна, и помогала ей.



Дочь погибшей рассказала, что около 22:30 она созвонилась с матерью и та сказала, что они с братом находятся на мосту, выпивают, и что она скоро будет дома. Но ближе к 23:00 телефон матери перестал отвечать. Отправиться на поиски матери дочь не могла, поскольку у неё трое маленьких детей, младший из которых новорождённый.



- Тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти у обоих утопление, то есть механическая асфиксия, закрытие дыхательных путей водой. Телесных повреждений не обнаружено. Кровь утонувших направлена на судебно-химическое исследование на определение наличия алкоголя в крови, установления степени тяжести алкоголя в крови, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии Виктор Тушкаев.



У женщины в руке был зажат телефон. Следствие предполагает, что брату стало плохо, и он упал в воду. Сестра пыталась ему оказать помощь, но сама утонула. Глубина канала небольшая – чуть больше метра, дно илистое.



На данный момент проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято правовое решение.





