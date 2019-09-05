 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 Сентября

04 Сентября

Популярное

В Бурятии пастух нашёл двух утонувших человек

В Бурятии пастух нашёл двух утонувших человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Утонули родные брат и сестра

31 августа в селе Кабанск в Бурятии утонули два человека. Трупы рано утром обнаружил пастух. Он сообщил о шокирующей находке в правоохранительные органы. Прибывшие на место стражи порядка обнаружили тела утонувших мужчины и женщины, на мосту канала были обнаружены сумка с личными вещами погибшей, два пакета с продуктами и остатки самогона.

Вскоре личность погибших была установлена. 51-летняя женщина и 42-летний мужчина приходились друг другу братом и сестрой. Их отец пояснил, что накануне, 30 августа, были поминки в день памяти их умершего деда.

Всего в семье было трое детей, погибли старшая дочь и младший сын. Младший сын страдал эпилепсией, не имел семьи, проживал с родителями. Старшая дочь жила со своей многодетной дочерью, которая воспитывает детей одна, и помогала ей.

Дочь погибшей рассказала, что около 22:30 она созвонилась с матерью и та сказала, что они с братом находятся на мосту, выпивают, и что она скоро будет дома. Но ближе к 23:00 телефон матери перестал отвечать. Отправиться на поиски матери дочь не могла, поскольку у неё трое маленьких детей, младший из которых новорождённый.

- Тела были направлены на судебно-медицинскую экспертизу. Причина смерти у обоих утопление, то есть механическая асфиксия, закрытие дыхательных путей водой. Телесных повреждений не обнаружено. Кровь утонувших направлена на судебно-химическое исследование на определение наличия алкоголя в крови, установления степени тяжести алкоголя в крови, - сообщил «Байкал-Daily» заместитель руководителя следственного отдела по Кабанскому району СУ СКР по Бурятии Виктор Тушкаев.

У женщины в руке был зажат телефон. Следствие предполагает, что брату стало плохо, и он упал в воду. Сестра пыталась ему оказать помощь, но сама утонула. Глубина канала небольшая – чуть больше метра, дно илистое.

На данный момент проводится доследственная проверка. По её результатам будет принято правовое решение.


смерть утопление
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Ангарске риелторов поймали на обналичивании маткапитала
В Ангарске риелторов поймали на обналичивании маткапитала
Происшествия, 05.09.2019
Сотрудники риелторского агентства вступили в сговор с тремя женщинами
В Бурятии на участке сгорели два гаража, тепляк и стайка
В Бурятии на участке сгорели два гаража, тепляк и стайка
Происшествия, 05.09.2019
В селе Старая Брянь Заиграевского района сгорели надворные постройки
Улан-удэнец гулял с охапкой конопли в руках
Улан-удэнец гулял с охапкой конопли в руках
Происшествия, 05.09.2019
При виде росгвардейцев мужчина бросился наутёк
«Угадай, кто?»: Иркутянка перевела деньги лжеродственнику
«Угадай, кто?»: Иркутянка перевела деньги лжеродственнику
Происшествия, 05.09.2019
Аферист попросил угадать, с кем именно она разговаривает
Двое забайкальцев ограбили приезжего, угрожая ножом
Двое забайкальцев ограбили приезжего, угрожая ножом
Происшествия, 05.09.2019
Трое мужчин поругались в ходе застолья
Житель Бурятии едва не угорел на пожаре
Житель Бурятии едва не угорел на пожаре
Происшествия, 05.09.2019
На пожаре в квартире пострадал мужчина
За пытки в СИЗО Улан-Удэ бывшему арестанту выплатят 700 тысяч
За пытки в СИЗО Улан-Удэ бывшему арестанту выплатят 700 тысяч
Происшествия, 05.09.2019
Сотрудники улан-удэнского СИЗО нанесли заключённому 240 ударов
В Бурятии тушат пожар в нацпарке
В Бурятии тушат пожар в нацпарке
Происшествия, 05.09.2019
Один лесной пожар тушат в Бурятии
В Бурятии в съехавшей с дороги машине пострадала женщина
В Бурятии в съехавшей с дороги машине пострадала женщина
Происшествия, 05.09.2019
ДТП произошло на трассе «Улан-Удэ – Курумкан»
Утонувшая в Улан-Удэ женщина приезжала на свадьбу
Утонувшая в Улан-Удэ женщина приезжала на свадьбу
Происшествия, 04.09.2019
«Байкал-Daily» стали известны подробности трагедии с погибшей на Уде женщиной

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^