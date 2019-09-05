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Улан-удэнец гулял с охапкой конопли в руках

Улан-удэнец гулял с охапкой конопли в руках
Происшествия, 
При виде росгвардейцев мужчина бросился наутёк

В Улан-Удэ сотрудники вневедомственной охраны, патрулируя микрорайон Аэропорт, обратили внимание на мужчину, который нёс в руках охапку растительной массы.

При виде росгвардейцев мужчина сбросил траву на землю и бросился бежать. Беглеца в ходе непродолжительной погони задержали правоохранители. Как выяснилось, он нёс около 100 граммов конопли.

Задержанного, ранее судимого 43-летнего местного жителя, доставили в отдел полиции.

Мужчина рассказал, что наркотическое вещество собрал на поле для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса, сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.


конопля Росгвардия
 
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