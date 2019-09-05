Трое мужчин поругались в ходе застолья
Инцидент произошёл в ночь на 4 сентября в селе Дульдурга в Забайкальском крае. В село из соседнего посёлка приехал мужчина. В местном кафе он познакомился с двумя молодыми людьми и распивал с ними спиртные напитки. После отдыха в увеселительном заведении компания продолжила застолье в доме у одного из жителей посёлка.
Спустя некоторое время между потерпевшим и его новыми знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого мужчины избили его и, угрожая ножом, отобрали сотовый телефон, стоимостью 10 тысяч рублей. После этого преступники скрылись, а мужчина обратился в полицию. При этом он смог назвать только имена и приметы их внешности.
Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались двое местных жителей. Они дали признательные показания. Принимаются меры к изъятию украденного смартфона. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев ограбили приезжего, угрожая ножом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Курильщик заперся в туалете
На пожаре в квартире пострадал мужчина
От мошенницы пострадали 36 человек
Сотрудники улан-удэнского СИЗО нанесли заключённому 240 ударов
Один лесной пожар тушат в Бурятии
ДТП произошло на трассе «Улан-Удэ – Курумкан»
«Байкал-Daily» стали известны подробности трагедии с погибшей на Уде женщиной
Трое человек получили ожоги
За два месяца она заработала 15 тысяч рублей
Подросток занял деньги у девушки и, не желая отдавать, убил её
Гаджет девушка поставила на зарядку
Мужчина украл минерал из здания районного отдела судебных приставов
Он получил за это 2 года 6 месяцев в колонии строгого режима
Телефонные аферисты пообещали ей компенсацию за ранее приобретённые препараты
Авария случилась под путепроводом в центре города