Двое забайкальцев ограбили приезжего, угрожая ножом

Трое мужчин поругались в ходе застолья



Инцидент произошёл в ночь на 4 сентября в селе Дульдурга в Забайкальском крае. В село из соседнего посёлка приехал мужчина. В местном кафе он познакомился с двумя молодыми людьми и распивал с ними спиртные напитки. После отдыха в увеселительном заведении компания продолжила застолье в доме у одного из жителей посёлка.



Спустя некоторое время между потерпевшим и его новыми знакомыми произошёл конфликт, в ходе которого мужчины избили его и, угрожая ножом, отобрали сотовый телефон, стоимостью 10 тысяч рублей. После этого преступники скрылись, а мужчина обратился в полицию. При этом он смог назвать только имена и приметы их внешности.



Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались двое местных жителей. Они дали признательные показания. Принимаются меры к изъятию украденного смартфона. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сейчас мужчины находятся в изоляторе временного содержания, сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.



