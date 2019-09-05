Курильщик заперся в туалете
29-летний житель Бурятии был уличён в курении в туалете самолёта, летящего в Хабаровск.
По прилёту мужчина был доставлен в линейный отдел полиции в аэропорту Хабаровска.
В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.24. Мужчине назначен штраф в размере 500 рублей, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.
Жителя Бурятии поймали на курении в самолёте
Происшествия, Фото:
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