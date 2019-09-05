Жителя Бурятии поймали на курении в самолёте

Курильщик заперся в туалете



29-летний житель Бурятии был уличён в курении в туалете самолёта, летящего в Хабаровск.



По прилёту мужчина был доставлен в линейный отдел полиции в аэропорту Хабаровска.



В отношении пассажира составлен протокол об административном правонарушении по ст.6.24. Мужчине назначен штраф в размере 500 рублей, сообщили в управлении на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.





