В Иркутске директор турфирмы присвоила более 4 миллионов рублей

От мошенницы пострадали 36 человек



В Иркутске директор турфирмы долгие годы представляла своим клиентам путевки для заграничного отдыха и ранее не привлекала внимания к себе правоохранительных органов.



В 2018 году за помощью в полицию обратились свыше 30 человек с просьбой вернуть ранее переданные фирме сбережения и привлечь виновных к уголовной ответственности. Общий ущерб потерпевших превысил 4 миллиона 300 тысяч рублей.



Выяснилось, что предпринимательница заключала договоры с физическими лицами, согласно которым брала на себя обязательства оформить для них туристические путёвки, однако фактически их не предоставляла, а деньги присваивала себе.



Следователи допросили в качестве потерпевших 36 человек, свыше 50 свидетелей. Проведено 20 очных ставок и 22 почерковедческие экспертизы. Доказательства вины подозреваемой изложены в обвинительном заключении, объем которого превышает 1500 страниц.



Уголовное дело по статье «Присвоение или растрата», рассматривается в Кировском районном суде Иркутска. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

