Трое человек получили ожоги
Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Иркутской области. Сообщение о ЧП поступило приблизительно в 17.00 по местному времени, сообщает телеканал «Звезда».
Как сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по региону, в результате инцидента пострадали три человека. От госпитализации они отказались. Погибших нет.
На место выехала пожарная охрана, однако горения не было.
Взрыв газа произошёл в жилом доме под Иркутском
Происшествия, Фото:
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