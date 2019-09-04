Взрыв газа произошёл в жилом доме под Иркутском

Трое человек получили ожоги



Взрыв газа произошел в одной из квартир пятиэтажного дома в Иркутской области. Сообщение о ЧП поступило приблизительно в 17.00 по местному времени, сообщает телеканал «Звезда».



Как сообщили «Звезде» в пресс-службе МЧС по региону, в результате инцидента пострадали три человека. От госпитализации они отказались. Погибших нет.



На место выехала пожарная охрана, однако горения не было.





