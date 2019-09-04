«Байкал-Daily» стали известны подробности трагедии с погибшей на Уде женщиной
В столице Бурятии продолжаются поиски тела утонувшей 50-летней женщины. Трагедия произошла 19 августа на реке Уда возле улицы Трубачеева.
- Поисковые работы не прекращались, они проводятся ежедневно городскими спасателями по территории Улан-Удэ, то есть от места происшествия до железнодорожного моста в районе Петуховки, - сообщил начальник Улан-Удэнской поисково-спасательной службы Олег Лухнёв.
По информации источника «Байкал-Daily», женщина с земляками приехала в Улан-Удэ из Еравнинского района на свадьбу, которая состоялась 18 августа. На следующий день ближе к вечеру за ними должна была заехать машина, и до отъезда пятеро сельчан решили отдохнуть на берегу реки. Днём женщина решила зайти в воду, хотя не умела купаться, и в какой-то момент оказалась под водой. Её начало уносить течением. Мужчина из компании бросился ей на помощь, но не смог доплыть до тонувшей.
Позже родственники сходили к шаману, и тот указал, что тело находится недалеко от места происшествия, говорит источник «Байкал-Daily». Однако повторные обследование места результатов не дали.
Утонувшая в Улан-Удэ женщина приезжала на свадьбу
Происшествия, Фото:
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