Мужчина украл минерал из здания районного отдела судебных приставов
Усольский городской суд Иркутской области вынес приговор в отношении одного из подсудимых по уголовному делу о краже нефрита, бывшего сотрудника ФСИН. Минерал стащили из здания районного отдела судебных приставов по городу Усолье-Сибирское и Усольскому району в начале января, когда все праздновали наступление Нового года и были на каникулах.
Как следует из материалов уголовного дела, подсудимый совершил кражу 213 кг камня на общую сумму 970 тысяч 950 рублей. Нефрит был изъят судебным приставом в рамках исполнительного производства и находился на хранении в здании судебных приставов.
- Подсудимый действовал не в одиночку, организацией преступления, пособничеством и подстрекательством, обещая материальную выгоду, занимался другой человек, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, - сообщает пресс-служба Усольского городского суда.
Организатор сообщил время и место, в которое нужно прийти, рассказал об отсутствии сигнализации и времени, когда не будет никого из работников отдела, передал ключи от места хранения камней.
Ночью исполнитель явился в назначенное место, стащил мешки с камнем и скрылся с места преступления. Росимуществу, межрегиональному территориальному управлению федерального агентства по управлению государственным имуществом по Иркутской области в Бурятии и Забайкальском крае нанесён ущерб в крупном размере.
- На стадии предварительного следствия подсудимый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем, по представлению прокурора города в суде дело рассматривалось в особом порядке, - уточняют в суде.
Мужчину признали виновным за краже с незаконным проникновением в помещение, в крупном размере, и назначил ему наказание 2 года лишения свободы, условно с испытательным сроком в 1 год.
Приговор не вступил в законную силу.
В Иркутской области экс-сотрудника ФСИН осудили за кражу 213 кг нефрита
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