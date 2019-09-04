Читинец угнал машину уснувшего друга

Мужчина поехал кататься по ночной Чите



В отдел полиции в Чите поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомобиля «ВАЗ 2101». Вечером мужчина распивал спиртные напитки в компании своих друзей и уснул, а проснувшись, не обнаружил припаркованную возле дома машину.



Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался один из друзей заявителя. Он, воспользовавшись ситуацией, замкнул провода и отправился кататься по ночному городу.



В настоящее время автомобиль изъят и передан потерпевшему. За угон машины в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.



