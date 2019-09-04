Мужчина поехал кататься по ночной Чите
В отдел полиции в Чите поступило сообщение от местного жителя об угоне его автомобиля «ВАЗ 2101». Вечером мужчина распивал спиртные напитки в компании своих друзей и уснул, а проснувшись, не обнаружил припаркованную возле дома машину.
Оперативники установили личность подозреваемого. Им оказался один из друзей заявителя. Он, воспользовавшись ситуацией, замкнул провода и отправился кататься по ночному городу.
В настоящее время автомобиль изъят и передан потерпевшему. За угон машины в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Читинец угнал машину уснувшего друга
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Мужчина поехал кататься по ночной Чите
Мужчина воспользовался моментом, когда продавец сувениров отвлечётся
Девушке помогли транспортные полицейские
Катер утонул в 20 километрах от берега
Мужчина успел заготовить около 4 кубометров древесины
Пожилой женщине позвонили якобы работники банка
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики
Посетитель цветочного магазина вытащил деньги из кассы
Ребёнка нашли за несколько часов
Огнеборцы ежегодно ликвидируют пожары в местах хранения сена
Локализованный очаг в заповеднике дотушивают
Пожилая женщина скончалась на месте ДТП
Трое оперативников подкидывали задержанных к потолку и пытали их ёршиком для чистки туалета, сообщили правозащитники
Женщина в ходе ссоры ударила ножом мужа
Происшествия, 03.09.2019
Историю о похищении девочки придумали мальчишки со двора