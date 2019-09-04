Пенсионерка из Читы перечислила аферистам 120 тысяч

Пожилой женщине позвонили якобы работники банка



В Забайкальском крае за минувшие сутки в полицию поступило шесть сообщений о мошенничествах в отношении владельцев банковских карт.



Так, в отдел полиции обратилась 70-летняя жительница Читы и сообщила о том, что её обманули мошенники, она отдала им 120 тысяч рублей. Пожилой женщине позвонили якобы работники банка и сообщили об угрозе незаконного списания средств, имеющихся на её карте. Для сохранности денег пенсионерке настоятельно рекомендовали незамедлительно проследовать в ближайшее отделение банка, с помощью терминала снять деньги и положить их на электронный кошелёк. При этом мошенник на другом конце провода не позволял женщине отключаться от разговора и обращаться за помощью к специалистам банка. Таким образом, выполняя все указания звонившего, пенсионерка лишилась 120 тысяч рублей.



Жительнице Нерчинского района также позвонили неизвестные и, представившись специалистами службы безопасности банка сообщили о том, что в её телефоне имеются вирусы. С помощью вирусов якобы могут перечислить средства с банковских карт на чужие счета. Для дистанционной проверки устройства женщине предложили скачать специальную программу и продиктовать пароли для входа в данную программу. Женщина выполнила указания. Мошенники получили доступ к телефону и всем приложениям, установленным на устройстве, в том числе онлайн-банку, и, управляя им, украли с электронных счетов 46 тысяч рублей.



Также жертвами мошенников стали пользователи социальных сетей из Читы и Карымского района. Они, поверив сообщениям от якобы друзей с просьбой одолжить денег, перевели средства 12 800 и 15 000 рублей, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

