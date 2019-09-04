В Бурятии клещи стали реже кусать людей

Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики



В Бурятии на 33% снизилось число укусов клещами по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



Всего на 2 сентября, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3498 человек, в том числе 1162 ребёнка. Укусы зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ.



- Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (21% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%).



С начала года от клещевого энцефалита привито 53965 человек, что составляет 100% от плана.



В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.



Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:



- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б, тел. 8 (3012) 41-02-66



- республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а, тел. 8 (3012) 41-67-05







