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В Бурятии клещи стали реже кусать людей

В Бурятии клещи стали реже кусать людей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Укусы клещей зарегистрированы во всех районах республики

В Бурятии на 33% снизилось число укусов клещами по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

Всего на 2 сентября, в республике за медицинской помощью по поводу укусов клещей обратились 3498 человек, в том числе 1162 ребёнка. Укусы зарегистрированы во всех районах республики, их наибольшее количество в Кабанском, Тункинском, Прибайкальском районах, окрестностях Улан-Удэ.

- Более 20% пострадавших отмечают укусы на собственных приусадебных участках. Заболеваемость клещевыми инфекциями находится на уровне среднемноголетних показателей, - сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.

Исследования заражённости клещей показывают, что в настоящее время в природных очагах циркулируют возбудители клещевого вирусного энцефалита (6,7% положительных проб), переносчики возбудителя иксодовых клещевых боррелиозов (21% положительных проб), переносчики возбудителей моноцитарного эрлихиоза человека (9,2%), возбудителя гранулоцитарного анаплазмоза человека (8,5%).

С начала года от клещевого энцефалита привито 53965 человек, что составляет 100% от плана.

В случае укуса клеща необходимо незамедлительно обратиться в медицинское учреждение: жителям районов – в районные медицинские учреждения, жителям Улан-Удэ – в республиканскую клиническую инфекционную больницу. А снятого клеща – доставить в лабораторию для проведения исследований.

Адреса лабораторий для проведения исследования клещей в Улан-Удэ:

- ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия», Улан-Удэ, ул. Ключевская, 45б, тел. 8 (3012) 41-02-66

- республиканская клиническая инфекционная больница, Улан-Удэ, ул. Пирогова, 9а, тел. 8 (3012) 41-67-05



клещи
 
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