В Бурятии тушат лесной пожар в нацпарке

Локализованный очаг в заповеднике дотушивают



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском заповеднике.



Помощь лесным инспекторам дирекции в ликвидации пожаров оказывают 50 человек из числа десантников-парашютистов.



По состоянию на утро 4 сентября работы по тушению лесного пожара в Забайкальском национальном парке продолжаются.



В Бурятии действует особый противопожарный режим, напоминают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



