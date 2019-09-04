Локализованный очаг в заповеднике дотушивают
В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению лесного пожара на площади около 8 га в Забайкальском национальном парке. Также продолжаются работы по дотушиванию локализованного очага в Баргузинском заповеднике.
Помощь лесным инспекторам дирекции в ликвидации пожаров оказывают 50 человек из числа десантников-парашютистов.
По состоянию на утро 4 сентября работы по тушению лесного пожара в Забайкальском национальном парке продолжаются.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, напоминают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
В Бурятии тушат лесной пожар в нацпарке
Происшествия, Фото:
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