Столкнулись грузовик и маршрутный автобус
Накануне в обеденное время ДТП в центре Улан-Удэ на улицы Кирова произошло ДТП. Его участниками стали пассажирский автобус и грузовик с логотипом компании «Сервико».
- По предварительным данным, водитель «Газели» нарушил правила поворота налево и совершил столкновение с автобусом «Хёндай Каунти», который двигался по маршруту №77, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В салоне маршрутного автобуса находились пассажиры. К счастью, никто не пострадал.
Как сообщал «Байкал-Daily», сегодня на мосту «Бегущая лань» произошло крупное ДТП. Столкнулись грузовик и «Субару Легаси». Пострадала семья из иномарки.
В Улан-Удэ в ДТП попал автобус с пассажирами
Происшествия, Фото:
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