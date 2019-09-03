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Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом

Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Гражданский муж женщины распивал там спиртные напитки

Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнки, устроившей пожар.

В мае 2019 года женщина на почве ревности к своему сожителю пришла к дому, где он распивал спиртное.

С помощью зажигалки и бензина ревнивая улан-удэнка подожгла забор, кладовую и туалет во дворе. Убедившись, что туалет воспламенился, женщина сбежала.

- Приговором суда женщина признана виновной по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Приговор в законную силу не вступил.
Поджог
 
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