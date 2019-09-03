Гражданский муж женщины распивал там спиртные напитки
Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнки, устроившей пожар.
В мае 2019 года женщина на почве ревности к своему сожителю пришла к дому, где он распивал спиртное.
С помощью зажигалки и бензина ревнивая улан-удэнка подожгла забор, кладовую и туалет во дворе. Убедившись, что туалет воспламенился, женщина сбежала.
- Приговором суда женщина признана виновной по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.
Приговор в законную силу не вступил.
Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Столкнулись грузовик и маршрутный автобус
Произошло лобовое столкновение «Тойоты» и «Субару»
Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 2 года
Гражданский муж женщины распивал там спиртные напитки
Молния ударила в подстанцию
Танк заглох под водой
В Ангарске за неделю было выявлено три факта незаконного оборота наркотиков
Подозреваемый нигде не работает и имеет судимость
Квартирный вор также украл технику
Ущерб составил 2 тысячи рублей
У него нет при себе телефона
Крупная авария произошла на «Бегущей лани». ФОТО
Пожар уничтожил веранду
В регионе закончился четвёртый этап операции «Мак 2019»
Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату алиментов