Улан-удэнка из ревности подожгла чужой дом

Гражданский муж женщины распивал там спиртные напитки



Железнодорожный районный суд вынес приговор в отношении улан-удэнки, устроившей пожар.



В мае 2019 года женщина на почве ревности к своему сожителю пришла к дому, где он распивал спиртное.



С помощью зажигалки и бензина ревнивая улан-удэнка подожгла забор, кладовую и туалет во дворе. Убедившись, что туалет воспламенился, женщина сбежала.



- Приговором суда женщина признана виновной по ч.2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.



Приговор в законную силу не вступил.

