Молния ударила в подстанцию
В Боханском районе Иркутской области 3 сентября в 06:35 утра при прохождении грозового фронта произошло попадание шаровой молнии в распределительное устройство. Подстанция была обесточена.
В результате 3395 человек остались без света, нарушено электроснабжение в Бохане, в селе Новая Ида, в деревнях Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка.
В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, задействовано 12 человек, 6 единиц техники. Предполагаемое время устранения аварии - 20:00 часов, сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.
Шаровая молния оставила без света более 3 тысяч жителей Иркутской области
Происшествия, Фото:
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