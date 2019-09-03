Шаровая молния оставила без света более 3 тысяч жителей Иркутской области

Молния ударила в подстанцию



В Боханском районе Иркутской области 3 сентября в 06:35 утра при прохождении грозового фронта произошло попадание шаровой молнии в распределительное устройство. Подстанция была обесточена.



В результате 3395 человек остались без света, нарушено электроснабжение в Бохане, в селе Новая Ида, в деревнях Хандагай, Скороход, Заглик, Булык, Харатирген, Хохорск, Русиновка, Воскресенка.



В настоящий момент ведутся аварийно-восстановительные работы, задействовано 12 человек, 6 единиц техники. Предполагаемое время устранения аварии - 20:00 часов, сообщили в пресс-службе Иркутской электросетевой компании.

