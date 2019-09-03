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Ангарчанин выбросил наркотики на глазах росгвардейцев

Ангарчанин выбросил наркотики на глазах росгвардейцев
Происшествия, 
В Ангарске за неделю было выявлено три факта незаконного оборота наркотиков

За минувшую неделю сотрудники вневедомственной охраны Ангарска выявили три факта незаконного оборота наркотиков.

Патрулируя улицы города, сотрудники Росгвардии заметили молодого человека, который при виде их отбросил в сторону пакет. В пакете было около 400 граммов марихуаны.

При себе у гражданина было также обнаружено гашишное масло весом около 4 граммов. 18-летний местный житель признался, что наркотики он хранил для личного потребления.

Буквально на следующий день сотрудники вневедомственной охраны задержали в 219 квартале города Ангарска 34-летнего гражданина с героином, массой 0,619 граммов.

В тот же день в подъезде одного из многоквартирных домов сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину, у которого при личном досмотре изъяли гашиш, весом 4,91 грамма.

Все подозреваемые доставлены в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства. По данным фактам возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Иркутской области.
наркотики Росгвардия
 
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