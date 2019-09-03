Ущерб составил 2 тысячи рублей
2 сентября в Курумканском районе в полицию обратилась жительница одного из сёл с заявлением о краже. Она сообщила, что 1 сентября с 6 до 9 утра кто-то украл продукты питания, находившиеся в зимовье.
Поскольку строение расположено в ограде дома, дверь в помещение была не заперта, чем и воспользовался вор. Ущерб составил 2 тысячи рублей.
Полицейские установили и задержали подозреваемую, ей оказалась 36-летняя не работающая, ранее не судимая местная жительница.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
В Бурятии женщина украла еду из зимовья
Происшествия, Фото:
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