В Бурятии женщина украла еду из зимовья

Ущерб составил 2 тысячи рублей



2 сентября в Курумканском районе в полицию обратилась жительница одного из сёл с заявлением о краже. Она сообщила, что 1 сентября с 6 до 9 утра кто-то украл продукты питания, находившиеся в зимовье.



Поскольку строение расположено в ограде дома, дверь в помещение была не заперта, чем и воспользовался вор. Ущерб составил 2 тысячи рублей.



Полицейские установили и задержали подозреваемую, ей оказалась 36-летняя не работающая, ранее не судимая местная жительница.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», проводится расследование, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

