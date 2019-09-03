У него нет при себе телефона
В Куйтунском районе Иркутской области пропал 37-летний грибник. Об этом сообщили сегодня в ГУ МВД по региону.
Вечером 1 сентября мужчина отправился с друзьями за грибами в лес вблизи села Андрюшино и заблудился. Мобильного телефона при нём не было.
Приятели несколько часов пытались самостоятельно его разыскать, после чего обратились за помощью в полицию.
В настоящий момент на поиск пропавшего мужчины ориентированы полицейские, волонтёры, сотрудники Куйтунского лесничества. Они прочесывают лес и близлежащие окрестности, опрашивают возможных свидетелей и очевидцев.
Как сообщал «Байкал-Daily», также уже неделю идут поиски 67-летнего грибника, заблудившегося в Зиминском районе.
В Иркутской области пропал ещё один грибник
Происшествия, Фото:
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