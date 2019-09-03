 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

03 Сентября

02 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ горел нежилой дом

В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Пожар уничтожил веранду

Накануне днём, 2 сентября, на улице Верхнеудинская в Улан-Удэ загорелся нежилой частный дом с пристроенной дощатой верандой.

На момент прибытия пожарных горели кровля и веранда дома полностью. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия и веранду, также повреждены стены дома, сообщается в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в посёлке Таксимо Муйского района горела дощатая сторожка. Рядом с полыхающем строением стояли бочки с бензинов. Их вовремя заметили пожарные, так что трагедии удалось избежать.
пожар
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик
«Кругом кровь»: В Улан-Удэ столкнулись «Субару» и грузовик
Происшествия, 03.09.2019
Крупная авария произошла на «Бегущей лани». ФОТО
В Улан-Удэ горел нежилой дом
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, 03.09.2019
Пожар уничтожил веранду
Конопляные поля уничтожили в Иркутской области
Конопляные поля уничтожили в Иркутской области
Происшествия, 03.09.2019
В регионе закончился четвёртый этап операции «Мак 2019»
В Бурятии молодую мать двоих детей отправили в колонию
В Бурятии молодую мать двоих детей отправили в колонию
Происшествия, 03.09.2019
Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату алиментов
В Бурятии локализовали лесной пожар в заповеднике
В Бурятии локализовали лесной пожар в заповеднике
Происшествия, 03.09.2019
Пожар в национальном парке ещё действует
В Забайкалье вахтовики угнали автомобиль ради поездки в кафе
В Забайкалье вахтовики угнали автомобиль ради поездки в кафе
Происшествия, 03.09.2019
Они решили съездить на нём в кафе и попали в ДТП
Улан-удэнца оштрафовали за фотографии немецких рыцарей
Улан-удэнца оштрафовали за фотографии немецких рыцарей
Происшествия, 03.09.2019
Улан-удэнца обвинили в пропаганде нацистской символики, с чем он был не согласен
В Иркутской области убили подростка
В Иркутской области убили подростка
Происшествия, 03.09.2019
Ссора между двумя подростками произошла на остановке
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя пострадал подросток
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя пострадал подросток
Происшествия, 03.09.2019
Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
В Улан-Удэ под колёса «Тойоты» попал пьяный пешеход
Происшествия, 03.09.2019
Мужчина переходил дорогу не по «зебре»
Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Житель Бурятии познакомился на скамейке с мужчиной и обокрал его
Происшествия, 02.09.2019
Он вытащил телефон, приобняв нового знакомого
В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона
В Бурятии школьник перечислил себе деньги с чужого телефона
Происшествия, 02.09.2019
17-летний парень нашёл телефон рядом с домом потерпевшего

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^