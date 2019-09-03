Пожар уничтожил веранду
Накануне днём, 2 сентября, на улице Верхнеудинская в Улан-Удэ загорелся нежилой частный дом с пристроенной дощатой верандой.
На момент прибытия пожарных горели кровля и веранда дома полностью. Огонь уничтожил кровлю, потолочные перекрытия и веранду, также повреждены стены дома, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября в посёлке Таксимо Муйского района горела дощатая сторожка. Рядом с полыхающем строением стояли бочки с бензинов. Их вовремя заметили пожарные, так что трагедии удалось избежать.
В Улан-Удэ горел нежилой дом
Происшествия, Фото:
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