Ранее она неоднократно привлекалась к ответственности за неуплату алиментов
В Улан-Удэ суд приговорил 27-летнюю мать к лишению свободы за неуплату алиментных обязательств. Четыре года женщина, лишённая родительских прав, не платила алименты на двух дочерей, за что неоднократно привлекалась к административной и уголовной ответственности.
Около года назад суд приговорил её к 6-месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства, ещё через полгода суд назначил наказание в виде 6 месяцев условного лишения свободы. Примененные меры женщину так и не вразумили.
Более того, женщина около полугода неофициально работала автомойщицей, однако, полученные деньги нерадивая мать скрыла от судебного пристава и потратила по своему усмотрению.
Суд, изучив все обстоятельства, признал жительницу Улан-Удэ виновной в совершении преступления по статье «Неуплата средств на содержание детей». Ей назначено лишение свободы на 4 месяца с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии молодую мать двоих детей отправили в колонию
Происшествия, Фото:
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