Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся
1 сентября около 11 часов вечера на улице Ветеранская на Спиртзаводском тракте в Улан-Удэ произошло ДТП. Пьяный 30-летний водитель автомобиля «СЕАЗ 11113-02» не справился с рулевым управлением и съехал с проезжей части, после чего опрокинулся.
В результате ДТП пострадал 16-летний пассажир. С закрытой черепно-мозговой травмой подросток госпитализирован в детскую республиканскую клиническую больницу в отделение нейрохирургии, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», также 1 сентября под колёса автомобиля попал нетрезвый пешеход. Мужчина переходил дорогу не по «зебре».
В Улан-Удэ по вине пьяного водителя пострадал подросток
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