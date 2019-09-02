В ДТП обошлось без пострадавших
Утром 30 августа на улице Ботаническая в Улан-Удэ произошло ДТП.
22-летний водитель машины «Лада Гранта», ехавший в сторону проспекта Автомобилистов, совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Тойота RAV-4». За рулём иномарки находился 33-летний сотрудник управления по работе с личным составом МВД по Бурятии.
В аварии погибших и пострадавших нет, сообщается в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии микрогрузовик врезался в трактор, погиб пассажир.
Улан-удэнец врезался в машину сотрудника полиции
Происшествия, Фото:
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