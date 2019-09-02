Его зафиксировала камера видеонаблюдения
В отдел полиции Иркутска с заявлением о краже денег обратился 63-летний местный житель. В кафе в одном из строительных гипермаркетов из кармана куртки мужчины, висевшей на спинке стула, украли кошелёк с 50 тыс. рублей.
Сотрудники следственно-оперативной группы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, одна из которых зафиксировала предполагаемого вора. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сыщики доставили в отдел полиции подозреваемого. Им оказался 45-летний житель посёлка Максимовщина, который ранее многократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутске поймали карманника-рецидивиста
Происшествия, Фото:
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