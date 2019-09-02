В Иркутске поймали карманника-рецидивиста

Происшествия, Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Его зафиксировала камера видеонаблюдения



В отдел полиции Иркутска с заявлением о краже денег обратился 63-летний местный житель. В кафе в одном из строительных гипермаркетов из кармана куртки мужчины, висевшей на спинке стула, украли кошелёк с 50 тыс. рублей.



Сотрудники следственно-оперативной группы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, одна из которых зафиксировала предполагаемого вора. В ходе дальнейших оперативных мероприятий сыщики доставили в отдел полиции подозреваемого. Им оказался 45-летний житель посёлка Максимовщина, который ранее многократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

