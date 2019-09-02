Улан-удэнец наткнулся на воровку, укравшую его телефон

Кража произошла ещё в прошлом году



В Улан-Удэ задержали женщину, укравшую сотовый телефон в прошлом году. В полицию обратился владелец телефона и сообщил, что увидел женщину, которая совершила кражу.



Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии незамедлительно выехали по сообщению, и во дворе жилого дома по ул. Цивилева, задержали подозреваемую, на которую указал потерпевший. Задержанной оказалась 33-летняя не работающая улан-удэнка.



Женщину доставили в отдел полиции. Она созналась, что в прошлом году, на набережной реки Селенга, во время распития алкогольных напитков, украла из кармана куртки телефон стоимостью более 4000 рублей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии по Бурятии.

