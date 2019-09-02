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В Чите ограбили посетителей кафе

В Чите ограбили посетителей кафе
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабители отобрали iPhone, кроссовки и барсетку

В минувшие выходные ночью в Чите произошёл грабёж. Около одного из городских кафе между посетителями и двумя неизвестными мужчинами произошёл конфликт. В результате двум посетителям кафе нанесли побои и отобрали у них телефон iPhone 8, фирменные кроссовки и барсетку с 5 тысячами рублей.

Со слов потерпевших были составлены ориентировки на грабителей.

Позже сотрудники батальона ППС заметили подходящего под описание мужчину и доставили его в отдел полиции. Заявители узнали в 27-летнем ранее судимом местном жителе одного из напавших. Вскоре был задержан второй подозреваемый. Им оказался также ранее судимый 23-летний читинец. Большая часть имущества изъята и будет возвращена владельцам.

Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Грабёж». Один из них помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
грабеж
 
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