В Чите ограбили посетителей кафе

Грабители отобрали iPhone, кроссовки и барсетку



В минувшие выходные ночью в Чите произошёл грабёж. Около одного из городских кафе между посетителями и двумя неизвестными мужчинами произошёл конфликт. В результате двум посетителям кафе нанесли побои и отобрали у них телефон iPhone 8, фирменные кроссовки и барсетку с 5 тысячами рублей.



Со слов потерпевших были составлены ориентировки на грабителей.



Позже сотрудники батальона ППС заметили подходящего под описание мужчину и доставили его в отдел полиции. Заявители узнали в 27-летнем ранее судимом местном жителе одного из напавших. Вскоре был задержан второй подозреваемый. Им оказался также ранее судимый 23-летний читинец. Большая часть имущества изъята и будет возвращена владельцам.



Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Грабёж». Один из них помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

