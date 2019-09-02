Грабители отобрали iPhone, кроссовки и барсетку
В минувшие выходные ночью в Чите произошёл грабёж. Около одного из городских кафе между посетителями и двумя неизвестными мужчинами произошёл конфликт. В результате двум посетителям кафе нанесли побои и отобрали у них телефон iPhone 8, фирменные кроссовки и барсетку с 5 тысячами рублей.
Со слов потерпевших были составлены ориентировки на грабителей.
Позже сотрудники батальона ППС заметили подходящего под описание мужчину и доставили его в отдел полиции. Заявители узнали в 27-летнем ранее судимом местном жителе одного из напавших. Вскоре был задержан второй подозреваемый. Им оказался также ранее судимый 23-летний читинец. Большая часть имущества изъята и будет возвращена владельцам.
Возбуждено уголовное дело по статье 166 УК РФ «Грабёж». Один из них помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите ограбили посетителей кафе
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Всего за неделю было зарегистрировано девять лесных пожаров
Уголовное дело было прекращено в связи с примирением сторон
Пожар произошёл в доме на Борсоева
Дедушка с внуком переправлялись через реку, чтобы найти скот
Происшествия, 01.09.2019
Возгорания случились в разных районах республики
30 августа в деревне Грановщина Иркутского района произошёл пожар, на котором чуть не погибли мужчина и двое его внуков
Авария произошла утром в пятницу
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен один лесной пожар
Причиной пожара стал вышедший из строя ступичный подшипник
Хозяйка дома не закрыла дверцу печи
С грузовиком столкнулись два автомобиля
Тройное ДТП случилось на Левом берегу
Аварии произошли на площади Советов и в Солдатском
У потерпевшего отняли 51 тысячу рублей
В соседней Амурской области выявили 4 очага вирусной болезни