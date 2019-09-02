Пропавшего в Иркутской области грибника ищут почти неделю

В поисках задействованы собаки и квадрокоптер



В Зиминском районе Иркутской области продолжаются поиски пропавшего в лесу 67-летнего мужчины. Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа пенсионер вместе с семьёй отправился за грибами в лес, расположенный вблизи посёлка Боровое, и заблудился.



В поисках принимают участие 20 сотрудников полиции, а также представители МЧС, добровольные дружинники, волонтёры, работники местной администрации.



Применяются служебно-розыскные собаки, а также используется квадрокоптер.



Предполагаемый район поисков составляет несколько тысяч гектаров лесной и болотистой местности, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



Полиция призывает граждан перед походом позаботиться о полном заряде батареи на телефоне, сообщить подробности маршрута своим родным, а также иметь при себе запас еды на двое суток и теплые вещи. Помните: если ваши родственники ушли в лес и не вернулись к планируемому времени, следует незамедлительно сообщить о случившемся в полицию. Чем раньше поступит информация в правоохранительные органы, тем больше шансов найти человека.

