30 августа в деревне Грановщина Иркутского района произошёл пожар, на котором чуть не погибли мужчина и двое его внуков
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области, Когда пожарные прибыли на место, пламенем была охвачена вся кровля одноэтажного жилого дома. К счастью, ещё до прибытия пожарного расчёта людей спас их сосед.
Иван, проживающий на этой же улице, проходя мимо дома соседей, заметил клубы дыма из-под кровли. Он поспешил сообщить хозяевам о пожаре. Как оказалось, в доме находились маленькие дети, оставленные под присмотром дедушки. Жильцы и не подозревали о пожаре, дым ещё не успел проникнуть в жилые комнаты. Иван помог вывести из горящего дома детей и сообщил пожарным о возгорании.
Прибывшие огнеборцы в течение получаса справились с огнём, не дав ему распространиться на большую площадь.
- По предварительным данным пожар мог произойти по причине аварийного режима работы электропроводки. Несмотря на то, что дома построены относительно недавно, необходимо несколько раз в год проводить профилактический осмотр электросетей и уделять пристальное внимание техническому состоянию электроприборов во избежание пожара, - пояснил старший дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району Алексей Дятлов.
В результате пожара уничтожена кровля дома, жилые комнаты выгорели изнутри на площади 168 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.
Спасённым детям и их дедушке помощь медиков не понадобилась.
В Иркутской области двух детей и дедушку на пожаре спас их сосед
Происшествия, Фото:
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