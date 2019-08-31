Причиной пожара стал вышедший из строя ступичный подшипник
30 августа в посёлке Новоильинск Заиграевского района Бурятии загорелся полуприцеп грузовика «КамАЗ», гружённого брусом.
На момент прибытия пожарных горели колеса полуприцепа и брус, находящийся в нём. В результате огонь уничтожил четыре колеса полуприцепа, повредил 1 кв. м бруса. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
Предположительно, причиной возгорания стал выход из строя ступичного подшипника. В результате произошло трение деталей, из-за чего загорелось переднее колесо, а огонь распространился на брус.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии горел жилой дом по причине выпавшего из печки уголька.
В Бурятии горел «КамАЗ» с брусом
Происшествия, Фото:
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