Тройное ДТП случилось на Левом берегу
Накануне около 8 часов утра в Левобережной части Улан-Удэ произошло ДТП. Авария случилась на остановке «КПП» возле пешеходного перехода.
- Грузовик «Мазда Титан» совершил столкновение с автомобилем «Тойота Виста», тот в свою очередь столкнулся в «Тойотой Авенсис», - пояснил «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В результате ДТП пострадавших нет.
Как сообщал «Байкал-Daily», 28 августа в Солдатском под колёса «Хонды Аккорд» попала 22-летняя велосипедистка.
В Улан-Удэ утром собрался «паровозик» из автомобилей
Происшествия, Фото:
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