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Забайкалью угрожает африканская чума свиней

Забайкалью угрожает африканская чума свиней
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В соседней Амурской области выявили 4 очага вирусной болезни

Африканская чума свиней может прийти из соседней Амурской области в Забайкальский край.

Четыре очага африканской чумы свиней (АЧС) в Амурской области привели к отчуждению с последующим уничтожением 5,5 тысяч голов свиней.

АЧС заболевают свиньи всех возрастов и пород, в том числе и дикие кабаны. Эффективных средств профилактики и лечения этого заболевания в настоящее время не разработано. В случае появления очага инфекции практикуется тотальное уничтожение больного свинопоголовья.

В Забайкальском крае на первое июля во всех категориях хозяйств содержалось свыше 80 тысяч голов свиней.

- На сегодняшний день предпринимается ряд мер по предотвращению заноса инфекции в наш регион. В частности, на дорогах с восточного направления введён дополнительный контроль за передвижением транспорта, перевозящим продукцию животного происхождения. Увеличено количество мониторинговых мероприятий за оборотом свинины и продуктов её переработки и исследований на АЧС в свиноводческих, личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйствах, а также дикой фауне. Проводится и профилактическая работа с разъяснением населению элементарных правил содержания животных, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Забайкальскому краю.

Россельхознадзор по Забайкальскому краю напоминает правила, которые позволят исключить распространение АЧС:

- не использовать корма животного происхождения, не прошедшие термическую обработку (температура не ниже плюс 70 градусов Цельсия);

- содержать животных в закрытом режиме, не допускать их свободного выгула на территории населённых пунктов, особенно в лесной зоне;

- не завозить свиней без согласования с государственной ветеринарной службой;

- не приобретать продукцию животного происхождения в местах несанкционированной торговли.

Владельцам свиней необходимо знать, что при малейшем подозрении на заболевание АЧС следует немедленно сообщить об этом специалистам государственной ветеринарной службы.

Для человека африканская чума свиней опасности не представляет.

африканская чума свиней
 
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