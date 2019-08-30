 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

30 Августа

29 Августа

Популярное

Иркутянин сорвал с шеи бабушки цепочку

Иркутянин сорвал с шеи бабушки цепочку
Происшествия, 
Его поймали на следующий день

Накануне в отдел полиции в Иркутске с заявлением о нападении обратилась 72-летняя жительница.

Днём рядом с домом № 112 по улице Волгоградской к пенсионерке подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку.

Утром следующего дня задержали подозреваемого - ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 22-летнего иркутянина.

В отделе полиции он признался в содеянном. Ювелирное украшение изъято и возвращено владелице.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
грабеж
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Улан-удэнцев ловят с коноплёй в Иволгинском районе
Улан-удэнцев ловят с коноплёй в Иволгинском районе
Происшествия, 30.08.2019
На правонарушителей возбуждены уголовные дела
В Улан-Удэ девочек ограбили на берегу реки
В Улан-Удэ девочек ограбили на берегу реки
Происшествия, 30.08.2019
Грабителем оказался 16-летний горожанин
Иркутянин убил отца и закопал на участке
Иркутянин убил отца и закопал на участке
Происшествия, 30.08.2019
Мужчину разыскивали как без вести пропавшего, сын-убийца помогал в поисках
В Бурятии по вине мотоциклиста без прав пострадал пассажир
В Бурятии по вине мотоциклиста без прав пострадал пассажир
Происшествия, 30.08.2019
Мотоцикл с двумя людьми врезался в бетонное ограждение
Медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику
Медик из Бурятии помог в Монголии попавшему в ДТП мальчику
Происшествия, 30.08.2019
В страшной дорожной аварии погиб отец ребёнка
Житель Бурятии изнасиловал пьяную женщину
Житель Бурятии изнасиловал пьяную женщину
Происшествия, 30.08.2019
Свой поступок мужчина объяснил тем, что он просто «перепил»  
В Бурятии потушили один лесной пожар
В Бурятии потушили один лесной пожар
Происшествия, 30.08.2019
В двух районах республики и Улан-Удэ действует 3 класс пожарной опасности
Улан-удэнец рассчитывался в магазинах фальшивками из Интернета
Улан-удэнец рассчитывался в магазинах фальшивками из Интернета
Происшествия, 30.08.2019
Улан-удэнца осудили за сбыт поддельных купюр
В Бурятии продавали дорогие угнанные иномарки
В Бурятии продавали дорогие угнанные иномарки
Происшествия, 30.08.2019
В Иркутске осудили ОПГ автоугонщиков, которые сбывали машины в Бурятии
В Иркутской области работник ВСЖД нанёс ущерб в 140 тысяч
В Иркутской области работник ВСЖД нанёс ущерб в 140 тысяч
Происшествия, 29.08.2019
Он поручил отправить имущество предприятия в другой регион
В Забайкалье налётчика поймали благодаря ДНК с нательного крестика
В Забайкалье налётчика поймали благодаря ДНК с нательного крестика
Происшествия, 29.08.2019
В Забайкалье избили и ограбили пенсионерку в собственном доме
Алкоголь за год унёс жизни 134 жителей Бурятии
Алкоголь за год унёс жизни 134 жителей Бурятии
Происшествия, 29.08.2019
Смертность от отравлений алкоголем в Бурятии намного выше, чем в среднем по стране

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^