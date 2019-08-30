Иркутянин сорвал с шеи бабушки цепочку

Его поймали на следующий день



Накануне в отдел полиции в Иркутске с заявлением о нападении обратилась 72-летняя жительница.



Днём рядом с домом № 112 по улице Волгоградской к пенсионерке подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку.



Утром следующего дня задержали подозреваемого - ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 22-летнего иркутянина.



В отделе полиции он признался в содеянном. Ювелирное украшение изъято и возвращено владелице.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

