Его поймали на следующий день
Накануне в отдел полиции в Иркутске с заявлением о нападении обратилась 72-летняя жительница.
Днём рядом с домом № 112 по улице Волгоградской к пенсионерке подбежал неизвестный и сорвал с шеи золотую цепочку.
Утром следующего дня задержали подозреваемого - ранее попадавшего в поле зрения правоохранительных органов 22-летнего иркутянина.
В отделе полиции он признался в содеянном. Ювелирное украшение изъято и возвращено владелице.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабёж», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин сорвал с шеи бабушки цепочку
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