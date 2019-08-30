Улан-удэнцев ловят с коноплёй в Иволгинском районе

На правонарушителей возбуждены уголовные дела



Поздним вечером 28 августа сотрудники управления наркоконтроля МВД в трёх километрах от села Оронгой Иволгинского района задержали 27-летнего улан-удэнца. У него была при себе марихуана массой более 230 граммов. При этом у горожанина установлен факт потребления запрещённого вещества.



Несколькими часами ранее участковый уполномоченный полиции на поле, неподалёку от села Нижняя Иволга, изъял наркотическое средство у двух жителей Улан-Удэ 29 и 30 лет. В общей массе – около 150 граммов. От освидетельствования молодые люди отказались, в связи с чем в отношении них составлены протоколы по ст. 6.9 КоАП РФ. Ранее они уже привлекались к уголовной ответственности (за имущественные преступления).



Возбуждены уголовные дела по ч. 2 и ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



МВД по Бурятии напоминает, что об известных вам лицах, употребляющих или распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств, наркопритонах необходимо сообщить в органы внутренних дел по «телефону доверия»: 8 (3012) 292-292 (информация принимается анонимно, круглосуточно).

