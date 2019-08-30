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В Бурятии продавали дорогие угнанные иномарки

В Бурятии продавали дорогие угнанные иномарки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
В Иркутске осудили ОПГ автоугонщиков, которые сбывали машины в Бурятии

В Иркутске вынесли приговор участникам организованной группы, которая специализировалась на хищениях дорогих иномарок. Судебное решение стало результатом тесного взаимодействия полиции и следственных органов Иркутской области и Бурятии.

Подозреваемые признаны виновными в совершении кражи, покушении на кражу, покушении на грабёж и в подделке, уничтожении идентификационных номеров, сбыте транспортных средств, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

С 2015 по 2016 годы 28-летний житель города Шелехова, в прошлом боксёр, организовал преступную группу с целью угона дорогих марок автомобилей в Иркутской области. В состав группы входили 8 человек: жители города Шелехова и Шелеховского района, Иркутска и Иркутского района, Бурятии в возрасте от 25 до 40 лет.

Участники ОПГ заранее подыскивали автомобили и выслеживали места их постоянной парковки. Затем путём взлома центрального замка проникали в салон авто и при помощи специального оборудования заводили двигатель. Группа угоняла машины из дворов и гаражей на территории Братска, Саянска, Усолья-Сибирского, Иркутска, Ангарска, а также на территории Шелеховского района.

После угона машины прятали в специальные гаражи. Спустя некоторое время автомобили везли в Бурятию на продажу. Там же «перебивали» номера, получали документы и продавали.

В основном их интересовали дорогие автомобили 2008-2014 годов выпуска, такие как «Тойота Рав-4», «Тойота Лэнд Крузер – 200», «Тойота Камри», а также «Хонда ЦРВ». Всего участниками группы было совершено более 20 преступлений. Деньги с продажи автомобилей злоумышленники тратили на личные нужды.

Одним из фигурантов уголовного дела оказался иркутский адвокат. Следствием установлено, что мужчина приобрел у ОПГ за деньги два автомобиля, а затем сбыл их, заведомо зная, что машины достались продавцам преступным путем. Адвокат был лишен специального адвокатского статуса. Мужчине назначено условное наказание с лишением свободы сроком на 3 года и 6 месяцев и выплатой штрафа в размере 50000 рублей.

Следствие велось на территории Иркутской области и Бурятии. Количество потерпевших - более 20 человек. Объем уголовного дела составил более 270 томов.

Большинство угнанных автомобилей были найдены и изъяты. В ходе проведенных экспертиз был установлен факт подделки идентификационных номеров угнанных автомобилей и причастность данной группы лиц к совершению преступлений.

- Свердловский районный суд города Иркутска назначил двум организаторам преступной группы наказание в виде 10 лет и 8 лет лишения свободы, еще двум фигурантам дела назначено наказание в виде 6 с половиной лет лишения свободы, остальные трое участников приговорены к 4 годам 2 месяцам, 4 годам 6 месяцам и 5 годам лишения свободы. Пятеро подсудимых будут отбывать наказание в колонии общего режима, еще двое – освобождены в зале суда в связи с отбытием установленного судом наказания, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
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