Загорелась кладовая в многоэтажке
Вчера утром загорелась кладовка в многоэтажном жилом доме в посёлке Энергетик города Гусиноозерск Селенгинского района Бурятии. На момент прибытия пожарных горела кладовая, расположенная на четвёртом этаже дома, также был сильно задымлён подъезд.
Начальники караулов Михаил Бужеев, Максим Курушов и пожарные Родион Исаков, Владимир Бизьяев в составе звена газодымозащитной службы произвели разведку и эвакуировали с верхних этажей 6 человек. Пострадавших и погибших нет.
Спустя 13 минут пожар в кладовой был ликвидирован.
Дознаватели МЧС России проводят проверку по факту пожара. Предположительно, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнём, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», 27 августа в ДНТ «Рубин» Иволгинского района семья лишилась крова из-за пожара. Причиной возгорания стала детская шалость с огнём.
В Бурятии эвакуировали шесть человек из задымленного подъезда
Происшествия, Фото:
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