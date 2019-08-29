В Бурятии дети осквернили военный памятник

- Люди!!! Что за бессовестное обращение к памятникам? Молодёжь совсем с катушек слетела!! Как так можно? – возмутился местный житель в соцсети, приложив фотографии с места.























17 августа вандалы разрисовали военный памятник в Северобайкальске. Хулиганы написали нецензурные слова, изобразили непристойные рисунки и повредили прожектор.Заявление в полицию поступило 28 августа.Вандалами оказались двое детей, 11 и 12 лет, один из которых - житель Иркутской области.- Сотрудниками полиции проводится проверка, материалы которой будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В отношении несовершеннолетнего жителя Северобайкальска решается вопрос о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии, - сообщает пресс-служба республиканского министерства внутренних дел.Издание «Мой Северобайкальск» поясняет, что школьники купили баллончик краски, чтобы перекрасить велосипед, но мама одного из них запретила это делать. Тогда дети решили покрасить деревья в парке, а потом добрались до памятника.