В Бурятии спасли заблудившихся в лесу бабушку с внуком

Пропавшие в лесу женщина и её внук собирали ягоду
Вчера вечером спасатели-поисковики выехали для поиска двух потерявшихся сборщиков дикоросов в Баргузинском районе.
61-летняя женщина с 15-летним внуком собирали ягоду в 12 км от посёлка Усть-Баргузин, когда пропали.
Спасатели в ходе поиска обследовали 20 кв. км. леса. Около часа ночи спасатели нашли потерявшихся. Состояние их здоровье удовлетворительное, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.
- Мы нашли их в районе местности Лежнёвка, в семи-восьми километрах от места сбора дикоросов. Поиски осложнялись тёмным временем суток, и тем, что сборщики были не на связи, у них разрядился телефон, - рассказал спасатель 1 класса Усть-Баргузинского поисково-спасательного подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Виталий Сидельников.
К поискам привлекались четыре человека и две единицы техники.
Как сообщал «Байкал-Daily», на выходных в Иволгинском районе заблудилась женщина. Как позже выяснилось, она была всего в ста метрах от дороги, но не могла выйти из-за болота.
В субботу, 24 августа, четверо сборщиков грибов заблудились в местности Пыхта.
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Происшествия, Фото:
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