В Бурятии с июля ищут пропавшую женщину

В последний раз пропавшую улан-удэнку видели в СНТ «Сибиряк»
Сотрудники полиции разыскивают 35-летнюю жительницу Улан-Удэ Анастасию Ашлапову. Она в июле этого года ушла из дома родственников в СНТ «Сибиряк», и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Приметы:
европейской внешности, на вид 36-38 лет, рост 165 см, плотного телосложения, волосы темно-русые, стрижка средней длины, глаза зеленые.
При наличии какой-либо информации о пропавшей либо её местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8(3012)29-58-73, 8(9025)63-44-31, 8(983)533-62-05 или 102 (112).
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