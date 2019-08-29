За прошедшие сутки на дорогах Бурятии инспекторы ДПС выявили 514 нарушений ПДД
В том числе задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 14 водителей, находящиеся за рулём в состоянии алкогольного опьянения, 5 человек за отказ от освидетельствования на состояние опьянения.
Камеры ЦАФАП выявили накануне 1166 нарушений ПДД, сообщает УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло два ДТП, в результате которых пострадали три человека.
За сутки в Бурятии поймали 14 пьяных водителей
Происшествия, Фото:
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