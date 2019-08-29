Убийца утверждал, что находился в алкогольном психозе
Суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя города Тайшет Иркутской области. Он признан виновным в убийстве.
В апреле прошлого года мужчина находился в состоянии опьянения в своей квартире. Его оскорбила женщина, и тогда он вооружился ножом и нанёс ей удары в голову и тело. Женщина скончалась на месте происшествия.
Мужчина утверждал, что в момент совершения преступления он находился в алкогольном психозе. В ходе следствия были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, которые признали обвиняемого вменяемым. Его версия отвергнута судом.
Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
Житель Иркутской области убил женщину из-за оскорблений
Происшествия, Фото:
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