Житель Иркутской области убил женщину из-за оскорблений

Убийца утверждал, что находился в алкогольном психозе



Суд вынес приговор в отношении 42-летнего жителя города Тайшет Иркутской области. Он признан виновным в убийстве.



В апреле прошлого года мужчина находился в состоянии опьянения в своей квартире. Его оскорбила женщина, и тогда он вооружился ножом и нанёс ей удары в голову и тело. Женщина скончалась на месте происшествия.



Мужчина утверждал, что в момент совершения преступления он находился в алкогольном психозе. В ходе следствия были проведены три судебно-психиатрические экспертизы, которые признали обвиняемого вменяемым. Его версия отвергнута судом.



Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В настоящее время приговор суда в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.

