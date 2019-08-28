В Бурятии обнаружили «минное поле»

- Вот такое минное поле в Селенгинском районе... – подписал снимки автор.















Жители Бурятии запечатлели «минное поле» в Селенгинском районе республики. Фотографии опубликованы в паблике Аноним 03.В пресс-служба Росгвардии Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по факту обнаружения опасных находок в Селенгинском районе сообщений не поступало. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН на место не выезжали.Специалисты пояснили, что на фото изображены отработанные снаряды – хвостовая часть, не представляющая опасности.Вероятно, это отголоски взрывов в бывшей войсковой части недалеко от посёлка Гусиное озеро. ЧП произошло летом 2001 года. В арсенале находилось более двух тысяч вагонов боеприпасов, когда произошёл пожар. При взрывах снаряды разлетались по всей округе в радиусе до 30 км. Тогда погибли три человек. Затем ещё несколько лет сбор снарядов ради цветного металла и взрывчатых веществ стал источником дохода местного населения. Многие люди погибли или получили ранения во время этого опасного занятия.