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В Бурятии обнаружили «минное поле»

В Бурятии обнаружили «минное поле»
Происшествия,  Фото:"Аноним 03"
Специалисты пояснили, что за снаряды запечатлели в Селенгинском районе

Жители Бурятии запечатлели «минное поле» в Селенгинском районе республики. Фотографии опубликованы в паблике Аноним 03.

- Вот такое минное поле в Селенгинском районе... – подписал снимки автор.




В пресс-служба Росгвардии Бурятии «Байкал-Daily» сообщили, что по факту обнаружения опасных находок в Селенгинском районе сообщений не поступало. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН на место не выезжали.

Специалисты пояснили, что на фото изображены отработанные снаряды – хвостовая часть, не представляющая опасности.

Вероятно, это отголоски взрывов в бывшей войсковой части недалеко от посёлка Гусиное озеро. ЧП произошло летом 2001 года. В арсенале находилось более двух тысяч вагонов боеприпасов, когда произошёл пожар. При взрывах снаряды разлетались по всей округе в радиусе до 30 км. Тогда погибли три человек. Затем ещё несколько лет сбор снарядов ради цветного металла и взрывчатых веществ стал источником дохода местного населения. Многие люди погибли или получили ранения во время этого опасного занятия.
снаряды
 
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